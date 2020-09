Justin Bieber, nuovo tatuaggio sul collo per la popstar

Justin Bieber: il nuovo tatuaggio

approfondimento

Poche ore fa la voce di What Do You Mean? (FOTO) ha condiviso una foto che ha immediatamente fatto il pieno di like su Instagram dove il cantante vanta un profilo con oltre centoquarantasette milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra servizi fotografici e momenti di relax in famiglia.

La foto mostra il nuovo tatuaggio realizzato da Doctor Woo. Lo scatto ha immediatamente fatto il pieno di consensi tanto da contare al momento più di due milioni di like.