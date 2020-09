Più di 400.000 visualizzazioni per il video che mostra il servizio fotografico per la realizzazione della cover del nuovo album

Il filmato, pubblicato come video del singolo Teary Eyes, mostra il backstage del servizio fotografico per la realizzazione della cover del disco e del materiale promozionale inerente alla nuova era discografica.

Katy Perry: il periodo d’oro

Katheryn Elizabeth Hudson, questo il nome all’anagrafe, continua a vivere un periodo d’oro.

Infatti, a pochi giorni dall’uscita del nuovo album trainato da singoli di successo, tra i quali Never Really Over, certificato con un disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre mezzo milione di copie, la cantante ha festeggiato anche la nascita di Daisy Dove, la primogenita nata dall’amore con l’attore Orlando Bloom (FOTO).