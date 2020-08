Katy Perry, pubblicato il video di Champagne Problems

La popstar è pronta per conquistare le classifiche di tutto con il nuovo album Smile

Venerdì 28 agosto Katy Perry ha pubblicato il nuovo disco Smile, un giorno dopo la nascita della primogenita Daisy Dove Bloom.

Poche ore fa la cantante di Never Really Over ha lanciato il video ufficiale di Champagne Problems, brano contenuto all’interno del nuovo progetto discografico.