Moda, Katy Perry lancia una linea di abbigliamento

Dopo l’annuncio dello slittamento del nuovo disco Smile, la voce di Part of Me è ora al centro dei media per un’importante novità, legata sempre all’album che vedrà la luce il 28 agosto 2020 .

Katy Perry: il successo

approfondimento

Katy Perry col pancione incanta il Tomorrowland Around The World

Katheryn Elizabeth Hudson, questo il nome all’anagrafe, è tra le grandi star del terzo millennio.

L’artista, classe 1984, ha inanellato un trionfo dietro l’altro grazie a progetti discografici in grado di influenzare costume e società.

Tra i suoi brani più famosi e amati troviamo Teenage Dream, Firework, The One That Got Away, Unconditionally e Never Really Over.