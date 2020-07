Katy Perry, posticipata l'uscita dell'album Smile

Due settimane di ritardo per il nuovo progetto discografico della voce di Firework

Katy Perry: “Mi dispiace lanciarvi questa brutta notizia”

approfondimento

Katy Perry, pubblicato il Performance Video di Smile

Pochi giorni fa Katheryn Elizabeth Hudson, questo il nome all’anagrafe, ha pubblicato Smile, brano che fa da apripista all’omonimo disco di inediti con cui la cantante si prepara a ritornare in cima alle classifiche di tutto il mondo.

Parallelamente, la popstar (FOTO) ha pubblicato anche un filtro Instagram dedicato alla canzone, e il suo Performance Video ha riscosso un ottimo successo contando al momento oltre 5.900.000 visualizzazioni.

Ora, Katy Perry ha annunciato la decisione di rimandare l’uscita dell’album a causa di alcuni ritardi legati alla produzione. La cantante ha comunicato la notizia tramite un post sul suo profilo Instagram, questo l’inizio: “Beh, mi dispiace lanciarvi questa brutta notizia come fosse una torta in faccia, ma se c’è qualcosa che il 2020 mi ha insegnato è di non essere troppo attaccata alle programmazioni e di essere malleabile. A causa di alcuni inevitabili ritardi nella produzione, il mio album Smile sarà pubblicato due settimane dopo, ovvero il 28 agosto”.

In seguito, Katy Perry ha annunciato la decisione di voler tener compagnia al pubblico realizzando ogni domenica dirette social di trenta minuti, così da accompagnare i fan verso la tanto attesa data di uscita del disco.