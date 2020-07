Dua Lipa, remix con Madonna, Missy Elliott e The Blessed Madonna

Dua Lipa: il remix di Levitating

approfondimento

Úrsula Corberó in un video di Dua Lipa, J Balvin, Bad Bunny e Tainy

Poche ore fa la voce di Be The One ha annunciato l’uscita del remix di Levitating, brano contenuto all’interno del suo ultimo disco di inediti Future Nostalgia. La canzone vanterà la presenza di tre grandi artiste internazionali, ovvero Madonna, Missy Elliott (FOTO) e The Blessed Madonna.

Dua Lipa si è detta entusiasta pubblicando uno scatto sul suo profilo Instagram che vanta più di quarantanove milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra backstage, servizi fotografici, viaggi e momenti di relax con la sua dolce metà Anwar Hadid, queste le sue parole: “Un sogno che diventa realtà, andiamo!”.

Nel giro di poco tempo il post ha fatto il pieno di consensi contando al momento più di un milione di like e numerosi commentati. La distribuzione del brano è prevista per il 14 agosto.