Taylor Swift annuncia l’uscita del nuovo album Folklore

A distanza di meno di un anno dall’uscita di Lover, la voce di Look What You Made Me Do ha annunciato a sorpresa il nuovo e ottavo disco di inediti . La notizia è arrivata direttamente dagli account social dell’artista che ha rivelato numerosi dettagli sul progetto discografico.

Taylor Swift: il nuovo album è Foklore

L’inno LGBTQ+ You Need To Calm Down ha aperto l’ultima straordinaria era di successo della cantante, i successivi singoli hanno confermato ancora una volta il talento di Taylor Swift, affermatasi come una delle artiste in grado di vendere il maggior numero di copie sul mercato discografico.

Ora, la cantante si prepara a nuovi record. Infatti, pochissimi minuti fa Taylor Swift ha svelato l’uscita del nuovo disco, intitolato Folklore, la cui distribuzione avverrà venerdì 24 luglio; la notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo finendo sui principali media internazionali.

Taylor Swift ha anche mostrato la cover del disco, completamente in bianco e nero, annunciando anche l’uscita del primo singolo Cardigan.