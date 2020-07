Madonna: selfie in topless con stampella su Instagram

Madonna torna a stupire i propri fan, e non solo, con una foto in topless pubblicata sul suo profilo Instagram. Dopo le proteste in strada per il movimento Black Lives Matter e il materiale a tema pubblicato sui propri social, eccola tornare a provocare, come suo solito.

Sceglie una combinazione alquanto particolare per il suo ultimo scatto. La star si mostra infatti in mutandine nere, capello e stampella. Un selfie allo specchio che ne mostra il fisico e, in parte, il seno, con un volto pulito e privo di trucco. La foto è affiancata da una frase ironica, che propone un divertente doppio senso: “Tutti abbiamo una stampella”. Il suo pubblico ha ovviamente adorato lo scatto, tempestato di mi piace.