Proseguono in tutto il mondo le manifestazioni del movimento Black Lives Matter per la morte di George Floyd, l'afroamericano di 46 anni che ha perso la vita in seguito ad un fermo della polizia a Minneapolis, in Minnesota ( Morte George Floyd, ancora proteste negli Usa ). Non si contano le persone che hanno manifestato e stanno manifestando per rendergli giustizia e contro tutte le forme di razzismo. Diversi manifestanti si sono inginocchiati con il pugno chiuso teso di fronte alla polizia: un gesto diventato simbolo internazionale del movimento sintetizzato dallo slogan " Black lives matter ".

Tra le star, anche Madonna (George Floyd, gli omaggi in musica: le canzoni dedicate alla sua vicenda e alle proteste) ha dato il suo contributo e nonostante i problemi al ginocchio e all'anca che l’avevano costretta a cancellare alcune date del suo “Madame X Tour” (“Finalmente avrò il mio trattamento rigenerativo per la cartilagine mancante"), è scesa in piazza a Londra sorretta dalle stampelle per far sentire la sua voce unendosi al coro "No Justice No Peace". La folla riconoscendola ha esultato e ha continuato a gridare insieme a lei auspicando non solo giustizia, ma una protesta pacifica. La cantante, cappotto e occhiali neri sembrava ed era una di loro. Non stupisce che Madonna abbia voluto unirsi alle migliaia di uomini e donne in protesta.