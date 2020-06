Un solista del Boston Ballet ha improvvisato una coreografia immerso tra i manifestanti scesi in piazza per la morte del 46enne afroamericano. Tante le compagnie che si sono unite in questi giorni, anche sui social, allo slogan BlackLivesMatter con video e iniziative contro il razzismo. E dal Royal Ballet di Londra arriva una pièce in ricordo di Floyd

“Il balletto è una forma d’arte silenziosa ma ora noi non possiamo restare in silenzio”. American Ballet, New York City Ballet, Boston Ballet e, ovviamente, le compagnie storicamente “nere” come l’Alvin Ailey o il Dance Theatre of Harlem. I più importanti corpi di ballo si uniscono alle proteste per la morte di George Floyd, il 46enne afroamericano ucciso durante un controllo dopo essere stato bloccato a terra per diversi minuti da un poliziotto che gli premeva un ginocchio sul collo.

Nelle piazze americane e in quelle virtuali. Oscurando i profili social, partecipando al Blackout Tuesday, dando spazio a quella creatività che solo un artista sa tirar fuori. Anche nel dolore. Abbiamo scelto alcune delle performance più significative per #Hashtagart, la rubrica di Sky Tg24 con cui cercheremo di raccontare l'altra scena dell'arte, quella che si esprime attraverso i social.

Una danza al ritmo di "I can't breathe"

Così, durante le manifestazioni che stanno infiammando le principali città americane, tra la folla si “solleva” un solista del Boston Ballet, il brasiliano Irlan Silva. Le sue braccia si snodano in un’improvvisazione coreografica che segue il ritmo dello slogan “I can’t breathe”, le ultime parole pronunciate da George Floyd, ripetuto dai tantissimi americani in strada intorno a lui.

Stretto in vestiti neri, con il volto inizialmente coperto, il suo corpo racconta quei pensieri che accomunano tutte le persone scese in piazza. Pensieri che esplicita nel post che accompagna il suo video su Instagram.

“Sono io il prossimo? Sei tu? Combatto perché nessuno di noi lo sarà. Basta! Dicono che l’America sia un paese libero. Non per i neri. “Non riesco a respirare”. Cosa abbiamo fatto di sbagliato per meritarci così tanto odio? Ma siamo qui, scendendo in strada e facendo storia! Le nostre vite contano”.