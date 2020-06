Cinema, musica, spettacolo e teatro, ma anche testate e media del settore si fermano sui social per 24 ore: un blackout di solidarietà dopo la morte del 46enne afroamericano George Floyd durante un fermo di polizia. L’iniziativa consiste nell’oscurare il proprio profilo social o condividere un post completamente nero fermando ogni comunicazione per una giornata, in segno di protesta e per riflettere su quanto sta accadendo negli Stati Uniti (LE PROTESTE). L’altro hashtag utilizzato per questa iniziativa, oltre a #blackouttuesday infatti, è #theshowmustbepaused (“lo show deve fermarsi”).