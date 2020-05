Armani, Charles Leclerc è il nuovo testimonial

Il giovanissimo pilota della Formula 1 Charles Leclerc è stato scelto da Armani come testimonial della sua linea Made to Measure

«Charles Leclerc è un pilota molto promettente. Ha avuto notevole successo nonostante la giovane età, e questo è indice di volontà e determinazione , oltre che di evidente talento. Ha un volto fresco e una fisicità scattante che il mio Made to Measure esalta e accompagna. L’abito su misura non ha età, e questi scatti ne sono la dimostrazione» ha dichiarato Giorgio Armani .

“Sono davvero felice di annunciare di essere il nuovo brand ambassador di Armani e della sua linea Made to Measure. La moda, insieme alla musica e ai motori, è sempre stata la mia passione. E rappresentare un brand così iconico è per me un onore”: con questa didascalia, Charles Leclerc ha annunciato la sua nuova collaborazione in ambito fashion. La campagna, in bianco e nero, è stata scattata in Costa Azzurra. Più precisamente a Saint-Tropez, un luogo molto caro ad Armani.

Ma, chi pensava ad una novità in ambito sportivo, si sbagliava: la novità ha a che fare con il mondo della moda. Leclerc è infatti stato scelto da Armani come nuovo testimonial , a confermare il suo periodo d’oro.

Chi è Charles Leclerc

Classe 1997, Charles Leclerc è un pilota automobilistico monegasco. Dopo aver gareggiato per la Ferrari Driver Academy dal 2016 al 2018, nel 2018 ha corso in Formula 1 per l’Alfa Romeo Sauber F1 Team.

L'11 settembre 2018 la Ferrari annuncia che Leclerc, a partire dalla stagione successiva, avrebbe sostituito Kimi Räikkönen al fianco di Sebastian Vettel. A 21 anni e 156 giorni diventa il secondo pilota di Formula 1 più giovane ad aver conquistato una pole position. E, a 21 anni e 10 mesi, è il più giovane pilota a vincere un Gran Premio correndo per la scuderia del Cavallino. Scuderia che, ora, ha deciso di puntare su di lui. Eleggendolo suo pilota di punta. “C’è sempre stato rispetto tra noi, anche se non veniva percepito dall’esterno. Non ho mai imparato così tanto da un compagno di squadra come ho potuto fare con te” ha scritto Leclerc, per salutare Vettel.

Fidanzato con Charlotte Siné, Charles Leclerc non è solo un pilota d’enorme talento: grazie alla sua collaborazione con Armani, punta ora a diventare anche un campione di stile.