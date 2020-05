Armani sposta la sua sfilata da Parigi a Milano, Beppe Sala ringrazia

Coronavirus, da Armani un milione e 250mila euro agli ospedali

La sfilata Armani Privé verrà posticipata a gennaio 2021 e si terrà nella storica sede di Palazzo Orsini in via Borgonuovo a Milano, non più a Parigi. Una scelta molto apprezzata dal sindaco Giuseppe Sala che nel video messaggio quotidiano su Facebook ha voluto ringraziare lo stilista. "Siamo una comunità, cerchiamo di stare uniti e di dare tutti il nostro contributo. In particolare parlo di Milano e voglio ringraziare un grande milanese - ha detto -: Re Giorgio come lo chiamano in tanti". "Ieri in un momento importante ha annunciato che la prossima sfilata di Armani Privé verrà fatta a Milano e non più a Parigi, è sempre stata fatta lì. Ecco, così si fa. Grazie Giorgio" ha concluso.

La generosità di Armani, il suo senso civico, il profondo rispetto per il lavoro di tutti e in particolare la solidarietà espressa in questo periodo di emergenza sanitaria (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA), è cosa nota, lo stilista fin da subito ha deciso di convertire la sua produzione in camici monouso per il personale medico e infermieristico, a marzo ha devoluto milioni di euro a favore degli ospedali Sacco, San Raffaele e Istituto dei Tumori di Milano, allo Spallanzani di Roma. Ora un ulteriore passo avanti, “una scelta coraggiosa”, come lui stesso l’ha definita: spostare l’attesissima sfilata da Parigi a Milano, un gesto forte e altamente simbolico, oltre che concreto. Nello stile di Re Giorgio.