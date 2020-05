Moda, Milano lancia la prima digital fashion week

Giorgio Armani ha deciso di presentare le collezioni Giorgio Armani ed Emporio Armani uomo e donna a settembre 2020 a Milano, se poi sarà una sfilata vera o digitale, quello dipenderà dall'evoluzione della pandemia. La sfilata Armani Privé verrà posticipata a gennaio 2021 e si terrà non a Parigi, ma nella storica sede di Palazzo Orsini in via Borgonuovo a Milano.

Il progetto digitale della Camera della Moda nasce sulla scorta di quanto fatto lo scorso febbraio, durante Milano Moda Donna, con la piattaforma "China, we are with you", che era stata lanciata per permettere ai cinesi di seguire le sfilate. Allora furono oltre 25 milioni le persone che riuscirono ad assistere in remoto agli eventi, in quella che nei fatti si è rivelata oggi la prima versione digitale di una fashion week. Camera Nazionale della Moda Italiana, partendo da quel successo, per luglio proporrà una piattaforma digitale in cui saranno presentati contenuti fotografici e video, interviste e backstage dei momenti creativi, organizzati in un calendario con slot dedicati ad ogni brand, con l'obiettivo di creare un palinsesto fruibile per tutti gli operatori del settore.

Il calendario sarà arricchito di ulteriori contenuti come webinar di approfondimento su tematiche dedicate agli operatori del settore (solo su accredito), lectio magistralis in live streaming con figure di spicco del fashion system e momenti di intrattenimento/live performance da parte dei creativi.

Per sostenere i giovani brand, che oggi ne hanno più bisogno che mai, la Camera sosterrà la produzione dei loro contenuti digitali. Parallelamente alle presentazioni delle collezioni, sarà attivata una sezione della piattaforma interamente dedicata agli showroom.

"Lo sviluppo di una Fashion Week Digitale è una risposta concreta al momento che stiamo vivendo, che ci dà la possibilità di proseguire il percorso iniziato a febbraio con l'iniziativa "China, we are with you" - commenta il presidente della Camera Carlo Capasa -. In questa situazione di difficoltà è fondamentale dare la possibilità a tutte le aziende di presentare le collezioni uomo primavera/estate 2021 e le precollezioni uomo e donna primavera/estate 2021 durante la Fashion Week Digitale di luglio. Il nostro obiettivo è sia quello di sostenere la ripartenza dell'intero sistema Moda sia di raggiungere i media, i buyer e l'intera fashion community attraverso una moltitudine di contenuti, studiati per tutti gli attori del sistema".

Milano Digital Fashion Week sarà visibile sui canali digitali di Camera Nazionale della Moda Italiana.