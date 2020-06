George Floyd, Jamie Foxx arringa la piazza

C’era anche Jamie Foxx , a San Francisco, alla manifestazione di protesta per l’uccisione di George Floyd . Il cantante e attore afroamericano, premio Oscar nel 2005 per il film "Ray", ha preso la parola arringando la folla: "Deve esserci un deterrente", ha gridato, stigmatizzando le azioni della polizia che hanno portato alla morte di Floyd.

"Non dovrebbe essere così nell'America del 2020, dobbiamo evolvere", ha sottolineato l'artista, che si è alternato sul palco con personalità di Chiesa e uomini politici. L’artista ha chiesto cambiamenti fondamentali nella polizia e la rimozione di ufficiali razzisti dal dipartimento.

Jamie Foxx da giorni è – per così dire - in tournée nel Paese per unirsi a pacifiche manifestazioni di protesta contro la violenza delle forze dell’ordine. Si era fatto vedere anche in Minnesota, a Minneapolis, proprio la città dove il 25 maggio era stato assassinato George Floyd.