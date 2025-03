Megan Fox mamma per la quarta volta: il post di Machine Gun Kelly

Poche ore prima dell’annuncio della nascita, Green - che recentemente ha attaccato pubblicamente il rocker—ha pubblicato un messaggio privato ricevuto da MGK, in cui il cantante gli intimava di “ smettere di chiedere quando nascerà nostra figlia .”

Megan Fox ha dato alla luce il suo quarto figlio , il primo con l’ex compagno Machine Gun Kelly e il secondo per l'artista. A darne l'annuncio è stato proprio MGK , postando un video in bianco e nero con la manina della neonata, e scrivendo: "Finalmente è qui, il nostro piccolo seme celestiale".

L'aborto precedente

Machine Gun Kelly, 34 anni, ha rivelato durante un'esibizione nel maggio 2022 che Megan Fox aveva subito un aborto spontaneo mentre stavano cercando di avere un bambino. Durante i Billboard Music Awards, ha cantato Twin Flame e l'ha dedicata alla sua “moglie” e al loro “bambino non ancora nato”.

Nel novembre dell'anno successivo, Fox ha parlato della perdita in Pretty Boys Are Poisonous, il suo libro di poesie. In un'intervista a WWD, ha inoltre raccontato che elaborare quell’esperienza è stato “molto più difficile” rispetto a quella della precedente gravidanza extrauterina.

Nel novembre 2024, la star di Transformers ha annunciato su Instagram di essere nuovamente in dolce attesa, mostrando il pancione dipinto di nero. “Nulla è mai veramente perduto,” ha scritto nel post. Poco dopo, però, Fox e Machine Gun Kelly si sono lasciati a causa di presunti “messaggi con altre donne” trovati sul telefono del musicista.

Una fonte ha rivelato a Page Six che “Megan è una donna forte e indipendente e non ha bisogno di un uomo nella sua vita.”