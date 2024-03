3/9 ©Getty

FKA twigs è tra gli artisti che hanno cambiato nome per questioni legali. Tahliah Barnett ha iniziato la sua carriera con lo pseudonimo Twigs, un sorpannome che le venne dato per il modo in cui le sue ginocchia schiocchiano. Poi, il duo di musiciste gemelle The Twigs le fece causa. La soluzione? Far mettere davanti a twigs la sigla FKA (Formerly Known As)

