Snoop Dogg smette di fumare: addio alla marijuana

L'annuncio, arrivato a sorpresa sui social media, è stato dato con un post seguito da un altro in cui il rapper ha chiesto il rispetto della sua privacy in questo momento

Anni e anni di consumo di marijuana devono aver indotto Snoop Dogg, il rapper il cui vero nome è Calvin Broadus, a un capovolgimento del suo stile di vita che si concretizza oggi in una decisione del tutto inaspettata: smettere di fumare.

L'annuncio, veicolato in un post in bianco e nero pubblicato sui social media, è stato accompagnato da poche parole. Prima di aver compiuto questa scelta, ne ha discusso ampiamente con la sua famiglia.

L'annuncio sui social Una decisione secca, presa a seguito di parecchie discussioni ma che gli cambierà certamente la vita.

Snoop Dogg, rapper californiano che ha fatto parlare di sé negli anni anche per il suo smodato consumo di marijuana, ha annunciato di voler smettere di fumare lasciando increduli i fan e i colleghi che si interrogano sulle motivazioni che stanno alla base della decisione.

Cosa ha spinto il rapper a rivedere uno stile di vita a cui si è attenuto per anni (a parte gli ovvi motivi legati alla sua salute)? Il post su Instagram è stato preso d'assalto e si è riempito di commenti (oltre cenotrentamila) in pochissime ore.

Tra giudizi, osservazioni ironiche e dubbi (in molti pensano che il rapper non faccia sul serio e che gli abbiano hackerato il profilo), l'unica certezza è che l'artista voglia fronteggiare il momento privatamente e, dopo aver scritto di volere privacy, nello stesso post che conteneva l'annuncio, ne ha pubblicato un altro, un selfie, una posa spontanea, in cui ribadisce la stessa richiesta. E alcuni osservano che, se avesse voluto davvero la privacy, non avrebbe dovuto usare Instagram per fare l'annuncio. leggi anche Tyson, le caramelle alla cannabis a forma di orecchio di Holyfield

La passione per il fumo di Snoop Dogg La carriera di Snoop Dogg nella musica è stata accompagnata dalle discussioni sul tema del fumo e della sua dipendenza dalla cannabis che in California è legalmente usata per scopo ricreativo.

Solo un anno fa, in alcune interviste era tornato sulla quantità di canne che riusciva a fumare in un giorno, un numero altissimo che era stato smentito da Renegade Piranha, la persona assunta per occuparsi di preparare le sue sigarette alla marijuana.

La professionista, lodata pubblicamente dal rapper, era stata al centro del dibattito per una dichiarazione dell'artista che aveva ammesso di averle dovuto aumentare lo stipendio a causa dell'inflazione. La donna in una intervista concessa alla radio, aveva detto di preparare le canne per molti clienti vip. Oltre a Snoop Dogg, offriva i suoi servizi anche a Rihanna, Elon Musk e Kid Kudi.

