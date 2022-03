Tyson, l'ex pugile vende caramelle cannabis a forma orecchio Holyfield

L’ex pugile, ormai 55 enne, con una delle sue aziende ha deciso di produrre gommose di marijuana dalla curiosa "sagoma" in ricordo del famoso combattimento in cui strappò una parte di lobo all’avversario e la sputò sul ring

Mike Tyson vende caramelle alla cannabis a forma di orecchio. Dell'orecchio di Evander Holyfield, che proprio Tyson morse durante il match per il mondiale dei pesi massimi del 28 giugno 1997, noto come "The bite fight". E che ora diventa un'idea di marketing.