Addio a Sinéad O'Connor, la cantante irlandese aveva 56 anni

La cantante irlandese Sinéad O'Connor è morta all'età di 56 anni. La notizia è stata riportata da Reuters, che cita il quotidiano irlandese Irish Times. Acclamata interprete originaria di Dublino, l'artista ha lasciato un segno indelebile nell'industria musicale con la pubblicazione di 10 album in studio durante la sua carriera. La sua celebre canzone "Nothing Compares 2 U", cover di Prince, è stata riconosciuta come il singolo numero uno al mondo nel 1990 dai Billboard Music Awards, sancendo il suo talento e la sua influenza globale. O'Connor lascia tre figli. Un quarto, Shane, era morto l'anno scorso a 17 anni, ultima tragedia della sua vita.

Nel 2023 aveva ricevuto il premio per il Classic Irish Album Quest'anno, Sinéad O'Connor era stata onorata con il premio inaugurale per il Classic Irish Album agli RTÉ Choice Music Awards. Durante la cerimonia, la cantante aveva ricevuto una standing ovation quando ha dedicato il premio per l'album "I Do Not Want What I Haven't Got" a "ogni singolo membro della comunità di rifugiati irlandese". La sua voce potente e il suo impegno sociale hanno toccato il cuore di molti, lasciando un'eredità indelebile nell'arte e nella cultura.

Per anni ha sofferto di depressione La celebre cantante e musicista è morta dopo lunghi anni di depressione e di pesanti problemi esistenziali e di salute. Lo riferisce l'Irish Times, senza precisare per ora i dettagli del decesso dell'artista di Dublino, figura di culto per tanti fan. La notizia del decesso giunge un anno e mezzo la morte del figlio, Shane, 17 anni. Il ragazzo si tolse la vita il 7 gennaio 2022 dopo essere fuggito dall'ospedale dove era ricoverato in osservazione per tendenze suicide.