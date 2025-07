Dazi, Parigi boccia l’intesa: “Ue sottomessa a Usa”

Dopo il raggiungimento dell'intesa sulle tariffe al 15% siglato in Scozia, il premier francese François Bayrou parla di “giorno buio per l’Europa che si è sottomessa a Trump”. Il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic loda von der Leyen e afferma: “È il migliore accordo possibile”. Tiepido il commento del cancelliere Merz che paventa"danni considerevoli" per l’economia tedesca. Stellantis intanto aggiorna l’impatto sui dazi a 1,5 miliardi nel 2025

Paesi Ue divisi dopo l’ accordo sui dazi al 15% siglato il 27 luglio in Scozia tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen. L’insoddisfazione trapela soprattutto in Francia con il premier François Bayrou che ha bollato l’intesa come “un giorno buio per l’Europa sottomessa” al leader Usa. A Parigi ha replicato il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic che ricorda come la trattativa “fosse partita dal 30%”. “È la migliore intesa possibile, abbiamo evitato il baratro”, ha aggiunto. Tiepido è il commento della Germania del cancelliere Merz che non nasconde l’impatto negativo sulla “locomotiva” tedesca. “'Non sono soddisfatto ma penso che non fosse possibile ottenere di più. Certamente l'economia subirà un danno considerevole”, ha affermato il leader tedesco.

Istituita task force sui dazi alla Farnesina

In Italia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato l'istituzione di una task force permanente sui dazi, alla Farnesina, per dare sostegno alle imprese. I negoziati con le controparti statunitensi andranno avanti nei prossimi giorni per meglio definire i dettagli in alcuni settori, tra cui alcuni di specifico interesse per l'Italia, come quello viti-vinicolo

Stellantis: “Impatto dei dazi 1,5 miliardi nel 2025”

Nella giornata di ieri le borse europee hanno chiuso in calo. Dopo un avvio positivo, i listini hanno virato in negativo trascinate dai timori per l’impatto delle tariffe sull'economia del Vecchio Continente. Francoforte maglia nera, in calo di oltre un punto percentuale. Scivolta anche l'euro, scambiato oggi a 1,1578 dollari. Stellantis intanto ha aggiornato le stime dell’impatto dei dazi per quest’anno a circa 1,5 miliardi di euro. Di questi 300 milioni sono stati “bruciati” nel primo trimestre. L’azienda fa sapere di mantenere "un forte e costante dialogo con i legislatori di riferimento, portando avanti nel contempo una pianificazione degli scenari a lungo termine".