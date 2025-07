Dazi, cosa prevede l'accordo Usa-Ue: aliquote e investimenti

Rimangono comunque dei punti dell'intesa che vanno chiariti e che terranno impegnati gli sherpa nelle prossime settimane visto che un testo ufficiale ancora non è stato diffuso. Tra i tasti più dolenti, per l'Ue, certamente figura quello dell'acciaio e dell'alluminio. "Non cambierà nulla", quindi resteranno al 50%, ha chiuso Trump nel punto stampa. Ma a Bruxelles assicurano che la partita non è ancora chiusa.