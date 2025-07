Dazi, Meloni: "Giudizio positivo su accordo Usa-Ue, evitato scontro"

La presidente del Consiglio commenta l'accordo raggiunto con la stretta di mano tra Trump e Von der Leyen dall'Etiopia, dove si trova per il vertice Onu sulla sicurezza alimentare

Per la premier Giorgia Meloni, l'accordo sui dazi raggiunto da Usa e Ue con la stretta di mano tra il presidente Usa Donald Trump e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è "positivo". Lo ha detto questa mattina in Etiopia, dove si trova per il vertice Onu sulla sicurezza alimentare.

"L'accordo è positivo, ma dobbiamo studiare i dettagli. L'importante era evitare lo scontro Usa-Ue. Ora bisogna lavorare bene sui settori coinvolti".