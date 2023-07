Scomparsa all’età di 56 anni, l’artista originaria di Dublino ha interpretato una tra le più note canzoni degli anni Novanta: Nothing Compares 2 U



Nella sua carriera, Sinéad O’Connor (scomparsa il 26 luglio 2023, all'età di 56 anni) ha pubblicato dieci album in studio. La sua canzone più famosa, Nothing Compares 2 U, è annoverata da Billboard tra le 100 migliori canzoni di tutti i tempi. Scritta da Prince, è solo uno dei tanti capolavori che l’artista ha consegnato al mondo. Nothing Compares 2 U Nel 1985, Prince scrisse Nothing Compares 2 U per Susannah Melvoin, la tastierista del suo gruppo (i The Family). La donna usciva da una relazione tormentata, che si ritrova nella canzone, ma il brano non ottenne il successo sperato. Nel 1990, consigliata dal suo manager, Sinéad O’Connor decise di inciderne una nuova versione per I Do Not Want What I Haven't Go. La cantò pensando alla morte prematura della mamma, regalandole un’intensità nostalgica, che racconta la perdita e il dolore. Per mezzo della sua voce e della sua interpretazione, O’Connor trasformò la canzone di Prince in un capolavoro immortale.

Mandinka Contenuta nell’album di debutto di Sinéad O’Connor, The Lion and The Cobra, Mandinka raggiunse la posizione numero 17 nella UK Singles Chart e la numero 6 in Irlanda. L’artista la eseguì al Late Night with David Letterman, in occasione della sua prima apparizione televisiva negli Stati Uniti. "I Mandinka sono una tribù africana, menzionata nel libro Roots di Alex Haley. Per capire questo brano bisogna leggere il libro” spiegò.

No Man’s Woman Singolo di lancio del suo quinto album in studio, Faith and Courage, No Man’s Woman ha un testo potente. Sinéad O'Connor canta le prese in giro degli uomini, e si autodefinisce una signora indipendente con un forte legame con la sua fede. Considerata una sorta di coming out, sembrò ricordare alla gente chi fosse Sinéad, dopo un lungo silenzio.

I Want Your (Hands on Me) Consegnata alla fama da Miami Vice, che la inserì in suo episodio, I Want Your (Hand on Me) è tra le canzoni più note di Sinéad O'Connor. Il merito del suo successo? La perfetta fusione tra rock alternativo e hip-hop dei primi anni Novanta.

The Empire’s New Clothes In The Empire's New Clothes, Sinéad O'Connor mette in musica le parole di Saul Williams. La canzone parla dei guai personali in mezzo all'oppressione del mondo che ci circonda: "Vivrò secondo le mie politiche / Dormirò con la coscienza pulita". L’artista fa una critica al mondo, agli Stati Uniti in primis, al loro imperialismo, al capitalismo, all'oppressione sistemica su individui e comunità. Quella che ne esce è una società in crisi, in cui la leadership ha fallito, la violenza domina, e si lotta ancora per la giustizia e l’uguaglianza.