Angelina Mango torna all'università

Angelina Mango è tornata a studiare all’Università di Bologna . La cantante, che da alcuni mesi si è presa una pausa dalla carriera musicale, ha mostrato in un video su TikTok il look scelto per sostenere un esame alla facoltà di Lettere. “La verità è che non sono mai stata più brat di così", ha scherzato sotto i portici della città, mentre la scritta "Volevo essere demure" campeggiava sul filmato accompagnato dalle note del brano Volevo essere un duro di Lucio Corsi . "Così andrò a fare il mio esame all’università...però non ho messo i mocassini”. Dopo aver frequentato il liceo scientifico, e prima di partecipare ad Amici , Mango si era iscritta all’ateneo che, però, aveva deciso di lasciare dopo un mese per concentrarsi sulla musica.

L'ALLONTANAMENTO DALLE SCENE E DAI SOCIAL

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024 con il brano La noia e la partecipazione all’Eurovision Song Contest, Mango si è presa una pausa dalle scene. Lo scorso autunno aveva prima interrotto il tour per una rinofaringite acuta, e aveva poi scelto di prolungare l’assenza dal palco. “Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore”, aveva scritto su Instagram. “Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni”. La cantante aveva anche preso le distanze dai social, un esperimento che aveva implicato la riscoperta di momenti preziosi: “A volte la gente neanche si fa la doccia se non deve uscire o postare qualcosa sui social. In questo periodo in cui “esisto” un po’ di meno pubblicamente mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà. Sono viva, ed è una bella scoperta”, aveva scritto nella didascalia di un selfie. “Mi preparo, mi vesto, mi trucco ogni mattina anche se non farò foto o video a confermare la mia presenza nel mondo. Sto scoprendo un sacco di cose che si possono fare e che appartengono alla realtà”.