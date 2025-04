The Weeknd ha pubblicato il videoclip del nuovo singolo Drive

La canzone è contenuta nell’album Hurry Up Tomorrow uscito a inizio anno. All’interno del disco anche i singoli Timeless con Playboi Carti, São Paulo e Cry for Me

The Weeknd ha pubblicato il videoclip di Drive, brano contenuto all'interno dell’album Hurry Up Tomorrow uscito a inizio anno. Tra poche settimane l'artista porterà il suo progetto discografico sul grande schermo.

the weeknd, il videoclip di drive Jenna Ortega è la protagonista del videoclip della canzone dell’artista canadese. Inoltre, l’attrice reciterà nel film Hurry Up Tomorrow insieme a Barry Keoghan e al cantante. La pellicola, in arrivo nelle sale cinematografiche statunitensi il 19 maggio, sarà presentata in anteprima mondiale ai fan il 14 maggio. Dietro la macchina da presa Trey Edward Shults. Approfondimento The Weeknd, annunciato il tour negli stadi

Come rilanciato da Billboard, The Weeknd (FOTO) ha raccontato: “Jenna ha portato così tanta profondità al personaggio. C’era una scena in cui io e Trey ci siamo guardati ‘Sulla carta è semplicemente ridicola, come verrà portata sullo schermo?'. E lei ha detto: ‘Ho un’idea’. Ha portato avanti tutta la scena, niente era stato provato e molto delle mie reazioni non sono recitate’. L’attore ha poi parlato anche della presenza di Barry Keoghan: ”Era un mio amico prima di tutto ciò, ed è sempre stato al primo posto nella mia lista per il suo ruolo”. Approfondimento The Weeknd, è uscito il nuovo album Hurry Up Tomorrow: cosa sapere