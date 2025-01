The Weeknd, è uscito il nuovo album Hurry Up Tomorrow: cosa sapere

Il duo francese EDM Justice appare nella traccia di apertura, Wake Me Up, mentre la pop star brasiliana Anitta duetta con Tesfaye in São Paulo. Florence + The Machine fanno un'apparizione a sorpresa in Reflections Laughing con Travis Scott. Future è presente in Enjoy The Show mentre Timeless, pubblicata lo scorso autunno, vede l'intervento di Playboi Carti. Lana Del Rey - spesso presente negli album di The Weeknd - fa di nuovo squadra con Tesfaye in The Abyss, mentre una delle apparizioni più sorprendenti è quella del compositore italiano Giorgio Moroder in Big Sleep.