Anitta dal vivo a Milano, perché è lei la Rainha della Funk Generation

La superstar brasiliana si è esibita domenica 7 luglio per l’unica data italiana del Baile Funk Experience Tour. In scaletta tanti brani tratti dal suo ultimo album, pubblicato lo scorso 26 aprile, ma anche i feat. con Peso Pluma, Fred De Palma, J Balvin e molti altri ancora. Uno show che, sin dal primo istante, fa volare mente e corpo in Brasile, tra balli e musica travolgente. Special guests, e scatenate, Victoria De Angelis e Gaia

No, non uscirete stanchi dal concerto di Anitta: ne sarete letteralmente travolti, perché l’energia che la cantautrice brasiliana libera sin dal primo istante del suo show è a dir poco potentissima. Musica, potenza scenica, forza fisica e soprattutto cultura di un Paese, in un’ora e un quarto di concerto che, alla fine, sembra molto di più: la popstar nata Larissa de Macedo Machado, nata a Rio de Janeiro nel 1993, sa perfettamente come intrattenere il suo pubblico.

A Milano l'unica data italiana dell'artista brasiliana

Arrivata al Fabrique a Milano per l’unica data italiana del suo tour, la popstar inizia alle 21.15 il suo show. In platea una ricca parte della comunità sudamericana a Milano, tante bandiere brasiliane ma soprattutto tantissima gente pronta a scatenarsi nel baile funk, di cui Anitta, sin dal giorno zero della sua carriera, si è fatta ambasciatrice. L’artista, infatti, nei suoi live ha un filo conduttore: la cultura del suo Paese, ricchissima di danze e ritmo, che lei stessa ha sottolineato con ancora più forza nel suo ultimo album, il sesto, Funk Generation, in cui si immerge nel substrato culturale brasiliano, che non tutti conoscono. Non è un caso che nel suo concerto lei inserisca anche dei classici del suo Paese, uno su tutti Garota de Ipanema, intro del brano Girl from Rio. Sì, Anitta è proprio quella ragazza di Rio, che con il suo corpo di ballo fa conoscere il suo Paese al mondo che visita grazie alla sua musica. E di baile funk ce n’è davvero tanto all’interno del suo show, come del resto momenti di capoeira, danza molto potente e fisica, ma altrettanto energica e calorosa. Quella che si vive in un concerto di Anitta è una vera esperienza culturale. In scaletta ci sono anche i brani realizzati con Fred De Palma, Peso Pluma (che Anitta ha portato dal vivo la prima volta nel secondo weekend di Coachella 2024), Snoop Dogg, Major Lazer, J Balvin e altri ancora, e anche Mil veces, nel cui video c’è anche Damiano David, frontman dei Måneskin. La chiusura del concerto è affidata al brano Lose Ya Breath: una canzone perfetta, proprio perché regina, o meglio Rainha, Anitta e la sua Funk Generation ci hanno fatto letteralmente perdere il fiato.

BAILE FUNK EXPERIENCE – La scaletta

Carta de amor (Maria Bethânia song)

Funk Rave

Grip

Joga pra lua

Savage Funk

Sabana

Lose Ya Breath

Cria de favela

Puta cara

Double Team

Mil veces

Used to Be

Love in Common

Fria

Meme

Movimento da sanfoninha

Aceita / Fuego / SIMPLY THE BEST

Girl From Rio

Veneno

Me gusta

Envolver

BELLAKEO (Peso Pluma cover)

Paloma (Fred De Palma cover)

Sua cara (Major Lazer cover)

Sin miedo

Machika (J Balvin cover)

Gata

Un altro ballo (Fred De Palma cover)

Bola rebola (Tropkillaz cover)

Vai malandra

Onda diferente

Rave de favela (Mc Lan cover)

Boys Don't Cry

Lose Ya Breath