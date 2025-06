Ombre nell'acqua, tutto sulla nuova serie tv di Netflix

Prodotta in Australia e ambientata nei suggestivi paesaggi di una costa che diventa a sua volta personaggio della narrazione, la miniserie Ombre nell’acqua – The Survivors si sviluppa nel corso di una sola stagione composta da sei episodi. Il racconto intreccia abilmente le linee temporali del passato e del presente, portando a galla segreti, rimorsi e relazioni logorate dal tempo e dalla tragedia.

Ombre nell’acqua – The Survivors si presenta così come un dramma avvincente e stratificato, dove il mistero criminale è solo una delle molteplici sfaccettature di una storia che esplora in profondità i temi del lutto, della responsabilità e della difficile riconciliazione con se stessi.

