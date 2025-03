Angelina Mango torna sui social con un post dedicato alla mamma

"Mi piace divertirmi", ha scritto Angelina Mango su Instagram, con un nuovo post sui social a oltre un mese dall'ultimo.

Il ritorno di Angelina Mango su Instagram

Angelina Mango ha postato un carosello di foto e video. La si vede al parco, in sala giochi, mentre dà un bacio alla sua mamma, passeggia con gli amici, stringe forte il suo cagnolino.

Il suo ultimo post, prima di questo, risaliva a cinque settimane fa. Poco prima che Sanremo 2025 cominciasse, ha fatto i suoi auguri ai nuovi concorrenti.

Prima ancora, lo scorso gennaio, aveva spiegato così la sua assenza su Instagram: "A volte la gente neanche si fa la doccia, se non deve uscire o postare qualcosa sui social. In questo periodo, in cui esisto un po' di meno pubblicamente, mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà", ha scritto. "Sono viva, ed è una bella scoperta. Mi preparo, mi vesto, mi trucco ogni mattina anche se non farò foto o video a confermare la mia presenza nel mondo". Sta scoprendo un sacco di cose che si possono fare, Angelina Mango. Cose che appartengono alla realtà. Perché, anche se di dieci foto si è soliti postarne una, è proprio nelle altre nove che la realtà si nasconde.