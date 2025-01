Angelina Mango torna su Instagram: "Sono viva ed è una bella scoperta"

Lo scorso ottobre, Angelina Mango ha interrotto il suo tour.

"Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto, e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi", annunciava su Instagram.

Dopo mesi di assenza, in cui si è limitata a postare su Instagram scatti e video dei suoi momenti in famiglia e con gli amici, la cantante è tornata a condividere i suoi pensieri.

Angelina Mango torna a raccontarsi su Instagram

Illuminata dal sole, sulle note di Fenesta vascia di Roberto Murolo, Angelina Mango ha scritto una lettera ai suoi fan.

"A volte la gente neanche si fa la doccia, se non deve uscire o postare qualcosa sui social. In questo periodo, in cui esisto un po' di meno pubblicamente, mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà", ha scritto. "Sono viva, ed è una bella scoperta. Mi preparo, mi vesto, mi trucco ogni mattina anche se non farò foto o video a confermare la mia presenza nel mondo". Sta scoprendo un sacco di cose che si possono fare, Angelina Mango. Cose che appartengono alla realtà. Perché, anche se di dieci foto si è soliti postarne una, è proprio nelle altre nove che la realtà si nasconde.

Lei ora l'ha capito e, come Niccolò Ammaniti in Io non ho paura, ha smesso di temerla, quella realtà.