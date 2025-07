Frankestein, Guillermo del Toro ha preparato Elordi in 9 settimane

Del Toro e il suo make-up artist di fiducia Mike Hill avevano trascorso ben nove mesi a progettare e perfezionare il look di Garfield, ma i loro piani sono andati inevitabilmente in fumo

Guillermo del Toro, parlando del suo prossimo film Frankenstein in esclusiva con Vanity Fair, ha raccontato di aver avuto solo nove settimane per trasformare Jacob Elordi nel mostro iconico, dopo che Andrew Garfield ha abbandonato il ruolo a causa di alcuni impegni.

Il cambio di protagonista

Del Toro e il suo make-up artist di fiducia Mike Hill avevano trascorso ben nove mesi a progettare e perfezionare il look di Garfield, ma i loro piani sono andati inevitabilmente in fumo. "Andrew Garfield che esce e Jacob Elordi che entra. Voglio dire, era come se Jacob fosse l'attore perfetto per la mia creatura", ha detto il regosta. "Abbiamo una connessione soprannaturale: ci servono solo poche parole. Tuttavia, abbiamo avuto solo nove settimane per definire il suo look. Non potevamo essere più sotto pressione di così".

Mike Hill ha poi spiegato perché scegliere Elordi come sostituto è stata un'ottima intuizione: "Ha una struttura esile, polsi fini, è sciolto e naturale. Nelle scene più cupe ti guarda con intensità, con gli occhi bassi e le ciglia lunghe. Ho pensato: 'Non so chi altro potresti trovare con una fisicità del genere'. Ha un aspetto innocente, racchiuso in un metro e novanta. Potrebbe fare molti danni, se volesse davvero fare il cattivo".