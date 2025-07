Artificial, Andrew Garfield nel nuovo film di Luca Guadagnino

DAGLI ESORDI AI RICONOSCIMENTI CINEMATOGRAFICI

Nato il 20 agosto 1983 a Los Angeles, l’attore anglo-americano Andrew Garfield è cresciuto in Inghilterra. Nel 2007 ha esordito sul grande schermo nel film Leoni per agnelli di Robert Redford, mentre nel 2008 ha vinto un premio BAFTA com Miglior attore per l’interpretazione nella pellicola Boy A. È poi apparso in altri titoli, come L’altra donna del re e Parnassus – L’uomo che voleva ingannare il diavolo, ma è stato nel 2010 con Non lasciarmi e con The Social Network a raggiungere il successo internazionale. Proprio per il secondo film, dove ha interpretato il co-fondatore di Facebook, Eduardo Saverin, ha ricevuto la sua prima candidatura ai Golden Globe. Nel 2012 ha poi interpretato Peter Parker/Spider-Man nel reboot sul supereroe protagonista, The Amazing Spider-Man, riprendendo il ruolo anche nel sequel The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro del 2014 e nella pellicola MCU Spider-Man: No Way Home del 2021, dove il suo personaggio proveniva da un universo alternativo e affiancava quelli di Tom Holland e Tobey McGuire. Nel frattempo, l’attore ha debuttato a Broadway e nel 2018 ha anche vinto un Tony Award come Miglior attore in un’opera teatrale per Angels in America – Fantasia gay su temi nazionali. Al cinema, invece, ha collezionato ruoli drammatici in Silence di Martin Scorsese, La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson (che gli è valso la sua prima nomination all’Oscar) e Tick, Tick...Boom! di Lin-Manuel Miranda (per cui ha ottenuto una seconda nomination all’Oscar e ha vinto un Golden Globe come Miglior attore in musical o commedia). In televisione, invece, ha ricevuto una candidatura agli Emmy Awards come Miglior attore protagonista in una miniserie per In nome del cielo. L'attore è ora impegnato in nuovi progetti. Il 10 ottobre uscirà nelle sale un altro progetto condiviso con Luca Guadagnino, il thriller After the Hunt con Julia Roberts e Ayo Edebiri. Garfield è anche protagonista del film The Magic Faraway Tree con la star di Bridgerton Nicola Coughlan e reciterà nel thriller storico The Rage sulla rivolta dei contadini nell’Inghilterra del XIV secolo.