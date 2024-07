After the Hunt, Julia Roberts torna bionda per Guadagnino. La foto

Luca Guadagnino ha battuto il primo ciak di After The Hunt , il film drammatico dalle venature thriller, un progetto annunciato da tempo di cui sono state già discusse diverse anticipazioni . Il regista italiano ha anche dato l'ok ai membri del suo cast alla diffusione della prima foto di scena scattata con i suoi collaboratori e alcuni dei principali interpreti del film. Lo scatto, postato anche da Julia Roberts sul suo profilo Instagram ufficiale, mostra l'attrice americana sorridente con la sua nuova chioma bionda , un look non inedito per l'attrice che, negli anni passati, ha alternato al suo iconico rosso naturale, a capelli dalla sfumatura più chiara e luminosa. Nel nuovo film Roberts sarà un'insegnante alle prese con i segreti del suo passato.

Le foto dal set con la chioma bionda

Julia Roberts sarà una protagonista dai capelli biondi nel nuovo film di Luca Guadagnino, After The Hunt. Ne abbiamo conferma dal primo scatto di scena, postato da lei stessa su Instagram, e dalle prime foto rubate sul set di Cambridge dove le riprese sono iniziate pochi giorni fa.

L'attrice era stata fotografata al concerto di Taylor Swift, a Dublino, in una delle date in Irlanda di fine giugno del The Eras Tour, già con la chioma bionda, vaporosa a ondulata che, probabilmente, adotterà per tutto il corso delle riprese del titolo di Guadagnino.

Julia Roberts è conosciuta e amata in tutto il mondo per la sua iconica capigliatura rosso naturale, una tonalità che, a periodi, si è accesa di sfumature più calde, in base alle mode del momento.

Questa volta, il cambio di look è evidentemente legato a un'esigenza di scena ma l'attrice di Pretty Woman è a suo agio col nuovo colore visto che lo ha sfoggiato per lungo tempo - l'ultima volta tra il 2014 e il 2020.

La sua professoressa universitaria sembra avere un look molto contemporaneo e easy chic. Sul set è apparsa in pantaloni in denim, maglietta di cotone bianca e blazer a quadri dai toni autunnali. Affascinante come sempre.