I 10 film più attesi al cinema dell'estate 2024. I CONSIGLI

4/10 Fonte: Sito Ufficiale Eagle Pictures

FLY ME TO THE MOON: LE DUE FACCE DELLA LUNA- LUGLIO

Dall'11 luglio al cinema, il nuovo film di Greg Berlanti è una commedia drammatica con un cast incredibile: Scarlett Johansson, Channing Tatum, Woody Harrelson e Jim Rash. La pellicola, ambientata durante l'allunaggio NASA dell’Apollo 11, racconta la storia di Kelly Jones, una ragazza prodigio assunta per rilanciare l’immagine pubblica della NASA. La giovane si scontrerà con il direttore del programma di lancio Cole Davis, creando disordini nel suo già difficile compito

