Fly Me to the Moon, il trailer del film Scarlett Johansson

Fly Me to the Moon racconta la storia dell' esperta di marketing Kelly Jones ( Scarlett Johansson ), costretta a lavorare al fianco di Cole Davis (Channing Tatum), un dipendente della NASA a cui viene affidato il compito incredibilmente difficile di mantenere a galla il programma lunare. Quando il sostegno pubblico alla missione raggiunge i minimi termini, Kelly viene assunta per "vendere la luna", un'impresa che Cole ritiene inutile. Il compito per cui devono collaborare? Organizzare un finto sbarco, in caso l'impresa di Apollo 11 dovesse fallire.

L' 11 luglio arriverà nelle sale cinematografiche italiane Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna, la nuova commedia romantica con Scarlett Johansson e Channing Tatum . Al centro della trama, un rapporto di lavoro che sfocia in amore.

Il cast

Il trailer ufficiale di Fly Me to the Moon è stato rilasciato il giorno dell'eclissi solare, l'8 aprile 2024. Nel filmato vengono presentati Kelly e Cole, mentre si incontrano in una tavola calda. E si intuisce su cosa la commedia romantica verterà.

La candidata all'Oscar Scarlett Johansson interpreta la responsabile marketing Kelly Jones. L'attrice, il cui primo ruolo importante è stato in Lost in Translation di Sofia Coppola, è nota anche per aver interpretato Natasha Romanoff / Black Widow nell'universo cinematografico Marvel. Nel 2020 Johansson ha ricevuto due nomination agli Oscar: Miglior attrice protagonista per Storia di un matrimonio di Noah Baumbach e Migliore attrice non protagonista per Jojo Rabbit di Taika Waititi.

A interpretare Cole è invece Channing Tatum, divenuto celebre nel 2006 grazie a Step Up e star della trilogia di Magic Mike.

Nel cast di Fly Me to the Moon troviamo infine Woody Harrelson, il cui primo ruolo importante è stato nella popolare sitcom Cheers. L'attore ha recitato in pellicole quali La sottile linea rossa, Non è un paese per vecchi e Triangle of Sadness, ed è stato nominato all'Oscar per Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Larry Flynt - Oltre lo scandalo e The Messengers.