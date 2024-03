Scarlett Johansson in trattative per il nuovo film di Jurassic World

The Hollywood Reporter ha annunciato che Scarlett Johansson potrebbe assumere il ruolo della protagonista nel film in uscita il prossimo anno. Al momento nessuna conferma ufficiale da parte dell’attrice

Scarlett Johansson potrebbe entrare nel franchise di Jurassic World. The Hollywood Reporter ha rivelato che l’attrice statunitense sarebbe in trattativa per il ruolo da protagonista nella nuova pellicola diretta da Gareth Edwards.