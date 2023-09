Lucy, il cast del film con Scarlett Johansson

1/9 ©IPA/Fotogramma

Scarlett Johansson è Lucy, un corriere della droga riluttante a cui viene accidentalmente somministrato un farmaco dai "superpoteri". Luc Besson ha raccontato di aver scelto l'attrice per la sua professionalità e precisione, ma anche per l'entusiasmo che ha fin da subito mostrato per la sceneggiatura

Scarlett Johansson: “Il mio corpo da bomba sexy rischiava di rovinarmi”