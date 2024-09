13/18 © Amazon Content Services LLC

Brothers - Prime Video. Il film, in streaming dal 17 ottobre, racconta la storia di un ex criminale (Josh Brolin), il cui tentativo di rigare dritto entra in crisi quando è costretto a riunirsi con il fratello gemello (Peter Dinklage) in un viaggio on the road attraverso l’America allo scopo di compiere il grande colpo della loro vita. Tentando di schivare pallottole, eludere la legge e sfuggire a una madre ingombrante, i due dovranno provare a ricucire il loro rapporto, prima di finire per uccidersi a vicenda