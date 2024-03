Race For Glory-Audi vs Lancia, il cast del film con Riccardo Scamarcio

3/10 ©Getty

Volker Bruch è l’attore tedesco che nel film interpreta Walter Röhrl. Qui vediamo Bruch al photocall di Race For Glory che si è tenuto mercoledì 13 marzo 2024 a Milano. Tra gli ultimi lavori cinematografici di Bruch, ricordiamo Millennium - Quello che non uccide (titolo originale: The Girl in the Spider's Web), film diretto da Fede Álvarez nel 2018 in cui l’attore tedesco interpretava il personaggio di Peter Holgren



