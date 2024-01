"Race for Glory: Audi vs. Lancia", arriva il film con Scamarcio

Il 5 gennaio arriva nelle sale americane la pellicola diretta da Stefano Mordini. Per l’uscita in Italia bisogna aspettare il 29 febbraio. Racconta la storica rivalità tra le due scuderie culminata nel duello durante il campionato del mondo di rally del 1983. Tra i protagonisti Riccardo Scamarcio (nei panni di Cesare Fiorio) e Daniel Brühl (che interpreta Roland Gumpert).

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Quella tra Audi e Lancia è rimasta nell’immaginario come una rivalità storica, un duello indimenticabile tra le due scuderie simbolo che hanno reso mitico il mondo dei rally automobilistici negli anni ’80. Da questo dualismo ha preso vita il film Race for Glory: Audi vs. Lancia, pellicola originariamente titolata 2 Win, che esce oggi, 5 gennaio, negli Stati Uniti (e arriverà in Italia il 29 febbraio). Il film, basato su eventi realmente accaduti, è una produzione internazionale (I FILM PIÙ ATTESI DEL 2024). Diretto dal regista italiano Stefano Mordini, ha come protagonisti Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl (nei panni di Cesare Fiorio e Roland Gumpert). La sceneggiatura è stata scritta da Filippo Bologna, Mordini e Scarmarcio (che è anche produttore insieme a Jeremy Thomas, per la Recorded Picture Company, oltre a Lebowski, HanWay Films e Metropolitan Films).

Di cosa parla il film Negli anni Ottanta il WRC era uno degli spettacoli sportivi più seguiti e amati al mondo. La pellicola descrive la rivalità emersa nel campionato mondiale di rally del 1983 tra le case Audi Sport Gmbh e Lancia Abarth. È una sfida tra Davide e Golia. I tedeschi, grazie alla loro perfezione ingegneristica e meccanica partono nettamente favoriti. Ma devono fare i conti con l’estro e l’astuzia del team italiano. La casa torinese ha come team manager il geniale Cesare Fiorio (interpretato da Scamarcio) mentre Daniel Brühl è Roland Gumpert, all’epoca numero uno della divisione sportiva Audi. I tedeschi, che avevano vinto il Mondiale costruttori l’anno prima, puntano sulla loro Audi Quattro a trazione integrale. Gli italiani lanciano la Lancia 037 a due sole ruote motrici. Fiorio, che parte in svantaggio, escogita un piano per vincere. E chiede a Walter Rohl (Volker Bruch) di pilotare la sua auto. Alla fine Lancia si aggiudicò il titolo costruttori (ultima trazione posteriore a trionfare nel Mondiale costruttori nella competizione) mentre Hannu Mikkola conquistò quello piloti a bordo dell’Audi. approfondimento Da Rocky a Invictus: i film vedere o rivedere dedicati allo sport

Le riprese Le riprese sono state realizzate in location tra l'Italia e la Grecia, compresi alcuni dei luoghi in cui si sono svolti gli eventi rappresentati, come la sede Lancia e il Circuito di Balocco. Le riprese principali sono iniziate a Torino il 16 maggio 2022. Il cast Riccardo Scamarcio, oltre che co-sceneggiatore e produttore, è anche uno dei protagonisti. Interpreta Cesare Fiorio, il leggendario direttore sportivo del reparto rally della Lancia. Daniel Brühl è invece Roland Gumpert, capo del reparto corse Audi. Per l'attore tedesco si tratta del secondo film dedicato alle corse, visto che ha interpretato Niki Lauda in Rush. Il bavarese Volker Bruch, già visto nella serie Babylon Berlin, veste i panni di Walter Röhrl, pilota tedesco già campione nel 1980 e nel 1982, che accetta di guidare la Lancia, ma gareggiando solo nelle gare che gli piacciono. La francese Esther Garrel interpreta Michèle Mouton, la tenace pilota del team Audi. Katie Clarkson-Hill è nel ruolo di Jane McCoy, medico di squadra e nutrizionista. Il finlandese Hannu Mikkola, vincitore del Campionato del Mondo di rally su Audi, nel film è interpretato dall’italiano Gianmaria Martini. Markku Alen, che quell’anno contribuì a portare il Mondiale Costruttori in casa Lancia, è interpretato dal pilota italiano Simone Goldoni. Il suo navigatore Ilkka Kivimäki ha il volto di Rosario Terranova. Nel cast, tra gli altri, anche Haley Bennett e Giorgio Montanini. vedi anche La classifica dei film più belli sullo sport nominati all'Oscar