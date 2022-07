Film a 4 ruote, le 45 automobili più famose viste al cinema

17/45

La Ecto-1 è l'automobile utilizzata nel fllm Ghostbusters come veicolo d'emergenza. È conosciuta anche come Ectomobile, per la canzone della colonna sonora Cleanin' up the town dei Bus Boys, dove viene soprannominata in questa maniera. Il modello è una Cadillac Ambulance Miller-Meteor limo-style endloader combination del 1959,[1] versione prodotta dalla Miller-Meteor di Piqua, Ohio, che aveva la licenza per modificare i veicoli Cadillac nelle versioni ambulanza, carro funebre e limousine.