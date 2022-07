I dettagli dell’asta della Fiat 128

approfondimento

The Post: trama, trailer, cast e recensione

La Fiat 128 è un modello della Fiat che è diventata celebre proprio grazie al suo utilizzo nel film The Post. Tom Hanks è da sempre un grande appassionato di auto e, una volta vista dal vivo sul set, ha deciso addirittura di acquistarla e aggiungerla alla sua preziosa collezione. In passato, la Fiat 128 era la macchina che Enzo Ferrari, il fondatore del marchio del Cavallino Rampante, utilizzava per i suoi spostamenti quotidiani. Il modello in questione visto in The Post risale al 1975 e attualmente è stata messa all’asta a Santa Monica, località della California. Il ricavato dalla vendita della vettura sarà interamente devoluto alla Southern California Public Radio, ente benefico locale. La Fiat 128 era considerata una vettura rivoluzionaria ai suoi tempi, con un motore costruito da Aurelio Lampredi, ex progettista della Ferrari, sotto la supervisione di Dante Giacosa. Lo scopo era quello di rendere la Fiat 128 un’utilitaria alla portata di tutti soprattutto economicamente, un obiettivo riuscito dal momento che, tra il 1969 e il 2003, ne furono vendute oltre 3 milioni di esemplari. La Fiat 128 uscì dal mercato nel 2003, anno in cui la produzione si concluse. Per il film The Post, la vettura fu tinta di verde chiara e, al termine delle riprese, Tom Hanks chiese e ottenne di ripitturarla di verde scuro, il coloro originale.