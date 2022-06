Addio a Jean-Louis Trintignant, i suoi film più famosi

6/16 ©Webphoto

Un uomo, una donna (1966) - Nel 1966, Trintignant lavora in Un uomo, una donna, film di Claude Lelouch. Il film è un successo straordinario, vince l'Oscar come miglior film straniero e il Grand Prix per il miglior film al 19° Festival di Cannes ex aequo con Signore & signori di Pietro Germi