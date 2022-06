Cinema in lutto: è morto a 91 anni Jean-Louis Trintignant

Trintignant è stato una figura chiave del cinema e del teatro francese. Entrato nella storia del cinema con Un uomo e una donna di Claude Lelouch, dove ha interpretato un pilota innamorato di Anouk Aimée, Trintignant ha vinto il premio come miglior attore al Festival di Cannes per Z di Costa Gavras nel 1969 e un César come migliore attore per Amour (2012) di Michael Haneke, film che vinse la Palma d'oro. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2019 con I migliori anni della nostra vita, dove ha ritrovato la sua compagna artistica Anouk Aimée e il regista Claude Lelouch. La sua vita è stata segnata da diverse tragedie tra cui la morte della figlia Marie nel 2003, anche lei attrice, uccisa dal suo compagno, il cantante Bertrand Cantat. Dramma che aveva suscitato scalpore in Francia e messo in luce la violenza contro le donne.

Nato nel piccolissimo comune francese di Piolenc in Provenza l'11 dicembre 1930, ha avuto una carriera lunga oltre 70 anni. La madre lo incoraggiò a recitare fin da ragazzo nell'allestimento locale de L'Arlesienne. Studente di legge, Trintignant andò a Parigi e trovò i primi ruoli in teatro, ma nel 1955 fece le sue prime prove nel cinema: tre film in un anno tra cui E Dio creò la donna con Brigitte Bardot diretta da Roger Vadim. Il successo del film si riflette anche su di lui, Vadim lo richiama per Le relazioni pericolose, i produttori lo utilizzano per le frequenti coproduzioni con l'Italia. Sbarca quindi a Cinecittà per Estate violenta di Valerio Zurlini (1959), il mitologico Antinea e infine, quasi per caso, lo sceglie Dino Risi per far coppia con Vittorio Gassmann ne Il sorpasso (1962). In carriera Trintignant ha interpretato oltre 120 ruoli, ha recitato con i più grandi registi (da Bertolucci a Scola, da Truffaut a Kieslowski), fino a Michael Haneke che lo ha riportato su un set dopo anni di silenzio in seguito alla morte dell'adorata figlia Marie. Si era ufficialmente ritirato dalle scene nel 2018, annunciando di dover combattere contro un tumore. Invece nel 2019 aveva ceduto al richiamo del vecchio amico Claude Lelouch per tornare a fare coppia con Anouk Aimée e per l'atteso ritorno dei personaggi di Un uomo e una donna che nel 1966 furono premiati con la Palma d'oro e diedero a Trintignant il successo mondiale.