Batmobile: tutte le auto dell’uomo pipistrello

8/22

In Batman & Robin, il disegno aerodinamico del telaio e l'interasse a forma di "T" rendono una geometrica stabilità e contro bilanciamento alla Batmobile, permettendogli di voltare di 90 gradi a velocità superiori ai 70 km/h senza sbilanciarsi in curva FOTO di William Tung from USA - San Diego Comic-Con 2012 - The Batmobile from Batman and Robin