Avengers: The Kang Dynasty, scelto il regista

La Multiverse Saga della Marvel è destinata a proseguire ancora a lungo. Il prossimo 9 novembre, per esempio, è prevista l’uscita di Black Panther: Wakanda Forever, sequel del Black Panther con protagonista il compianto Chadwick Boseman. La Marvel Cinematic Universe, però, ha già annunciato diversi film in uscita addirittura nel 2025.

Durante il Comic-Con di San Diego, sono stati annunciati i prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe da qui sino al 2025. Per l’occasione, è stato ufficializzato l’impiego di Destin Daniel Cretton , che ha già diretto Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, quale nuovo regista di Avengers: The Kang Dynasty. Il film in questione approderà nelle sale cinematografiche il 2 maggio 2025 e la sorpresa per i fan è che avrà un immediato seguito. Infatti, il capitolo seguente intitolato Avengers: Secret Wars uscirà il 7 novembre 2025. Avengers: The Kang Dynasty sarà il quinto film sugli Avengers, il primo dopo Avengers: Endgame del 2019, una delle pellicole di maggior successo della storia del cinema avendo incassato quasi 3 miliardi di dollari. Ci sono, dunque, tutti i presupposti affinché i prossimi due film possano raggiungere numeri simili.

Tutti i film del Marvel Cinematic Universe

Per chi non fosse fan dei film Marvel, ecco una piccola guida riassuntiva. Innanzitutto, le pellicole uscite già al cinema fanno parte di diverse Fasi, come ben sanno gli amanti degli eroi in questioni. Attualmente, sta per finire la Fase 4 che si concluderà con Black Panther: Wakanda Forever. Dal 2023, dunque, i film che usciranno faranno parte della Fase 5, mentre i già citati Avengers: Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars saranno tra le prime pellicole della Fase 6. Fatta questa premessa, andiamo a ricordare tutti i lungometraggi e le serie tv in questione:

Fase 1

Iron Man (2008)

L'Incredibile Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: Il Primo Vendicatore (2011)

Avengers (2012)

Fase 2

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardiani della Galassia (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Fase 3

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Fase 4

Wanda Vision (2021)

The Falcon and the Winter Soldier (2021)

Loki (2021)

Black Widow (2021)

What If…? (2021)

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli (2021)

Eternals (2021)

Hawkeye (2021)

Spider-Man: No Way Home (2021)

Moon Knight (2022)

Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2022)

Ms. Marvel (2022)

Thor: Love and Thunder (2022)

She-Hulk: Attorney at Law (17 agosto 2022)

Black Panther: Wakanda Forever (9 novembre 2022)

Fase 5

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (17 febbraio 2023)

What If...? (seconda stagione, primavera 2023)

Secret Invasion (primavera 2023)

Guardiani della Galassia Vol. 3 (5 maggio 2023)

Echo (estate 2023)

Loki (seconda stagione, estate 2023)

The Marvels (28 luglio 2023)

Blade (3 novembre 2023)

Ironheart (autunno 2023)

Agatha: Coven of Chaos - serie (inverno 2023)

Captain America: New World Order (3 maggio 2024)

Daredevil: Born Again (primavera 2024)

Thunderbolts (26 luglio 2024)

Fase 6