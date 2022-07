Disneyland Paris, aperto l’Avengers Campus dei supereroi Marvel

Dopo l’inaugurazione dello scorso 11 luglio riservata alla stampa, finalmente dalla mattina del 20 luglio 2022 il Marvel Avengers Campus è aperto a tutti i visitatori di Disneyland Paris. Si tratta di una nuova area tematica dedicata ai Supereroi Marvel, con ristoranti, boutique e incontri esclusivi con i personaggi più famosi. Non solo, al suo interno ci saranno due nuove attrazioni, Spider-Man W.E.B. Adventure e Avengers Assemble: Flight Force. Nella prima gli ospiti, grazie a tecnologie innovative, avranno il potere di lanciare ragnatele proprio come Spiderman. La seconda è destinata ad un pubblico amante dell’adrenalina con montagne russe ispirate all’universo di Iron Man e Captain Marvel.

BENVENUTI AD AVENGERS CAMPUS

approfondimento

Marvel, annunciati due nuovi film sugli Avengers

L’Avengers Campus, progettato da Tony Stark, è rivolto agli appassionati Marvel e ai futuri supereroi che, per la prima volta, potranno interagire con gli Avengers. I visitatori – piccoli e grandi – sono chiamati, infatti, a una serie di missioni coinvolgenti messe a punto dal team di Walt Disney Imaginnering a Parisi con una squadra di fumettisti ed esperti di film. Le reclute potranno arruolarsi con Thor, in cerca di coraggiosi sodali in grado di sollevare il Mjölnir, il suo famoso martello. E riceveranno un addestramento al fianco delle Dora Milaje, le fedeli protettrici di Pantera Nera, imparando a diventare alleati dei Guerrieri del Wakanda. E gli aspiranti eroi avranno anche l’opportunità di vestirsi come alcuni dei loro Supereroi preferiti e, naturalmente, di mangiare in stile Avengers.

Tra le proposte del nuovo Marvel Avengers Campus anche il nuovo Hero Training Center, un nuovissimo edificio che rende possibili incontri speciali con i supereroi. Le due attrazioni più adrenaliniche sono, invece, ispirate ai protagonisti più iconici. L’Avengers Assemble: Flight Force – montagne russe ad alta velocità – permette alle reclute di fare squadra con Captain Marvel e Iron Man. Spider-Man W.E.B. Adventure è un’attrazione di nuova generazione in cui le reclute di tutte le età avranno il potere di lanciare ragnatele grazie alle tecnologie innovative.