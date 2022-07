Marvel, annunciati due nuovi film sugli Avengers

La casa dei supereroi ha presentato al San Diego Comic-Con 2022, le due pellicole nelle sale nel 2025 e offerto una prima occhiata al sequel di "Black Panther" Condividi

approfondimento Al via Sky Cinema Spider-Man, un canale dedicato al giovane supereroe Al San Diego Comic-Con 2022 le novità sono all'ordine del giorno e di certo non deludono i tanti fan che seguono l'evento. Dopo la sorpresa del nuovissimo trailer de “l Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere” (qui il trailer) da parte di Amazon Prime, è stata la volta della Marvel Studios. La casa dei supereroi ha mostrato molti dei progetti che aveva precedentemente annunciato, come Black Panther: Wakanda Forever, (il primo trailer è in alto nella nostra pagina), Ant-Man 3, Blade e molto altro ancora. Entrando un po' più nel dettaglio, la Marvel ha rivelato la fine della Saga dell'Infinito per abbracciare la "Saga del Multiverso".

Marvel Studios welcomes you to The Multiverse Saga. pic.twitter.com/HC1b747YPl — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

Questa nuova fase prenderà il via con un film dedicato ai Fantastici 4 (atteso per l'8 novembre 2024) e si chiuderà con due nuovi film dedicati agli Avengers che arriveranno nelle sale nel 2025. Si tratta di Avengers: La dinastia Kang" e "Avengers: Secret Wars. I film seguiranno "Avengers: Endgame", che non solo ha creato un'eco mediatica senza precedenti riunendo le trame di tutti i precedenti film Marvel ma è stato nel 2019 la pellicola di maggior incasso di tutti i tempi con oltre 2,79 miliardi di dollari.

approfondimento Thor: Love and Thunder, Natalie Portman. VIDEO Pezzo forte della presentazione Marvel è stata anche la visione del primo trailer di "Black Panther: Wakanda Forever" - il sequel del primo adattamento cinematografico del fumetto ad essere candidato all'Oscar come miglior film - la cui anteprima è prevista per il prossimo 11 novembre. È stato inoltre confermato che l’attrice Tenoch Huerta interpreterà Namor nel film.

approfondimento Daredevil, cosa sappiamo della nuova serie tv Marvel su Disney+ Marvel ha annunciato inoltre il quarto film dedicato a Captain America, intitolato Captain America: New World Order, che arriverà nei cinema il 3 maggio 2025. Annunciato nel corso dell'evento, il film sarà il primo della serie che vedrà Anthony Mackie nei panni del personaggio, in seguito agli eventi narrati dalla serie TV Falcon and the Winter Soldier.