Al via Sky Cinema Spider-Man, un canale dedicato al giovane supereroe

Da sabato 9 a domenica 24 luglio è prevista una programmazione dedicata alle incredibili avventure dell’Uomo Ragno, in occasione dell’attesa prima visione SPIDER-MAN: NO WAY HOME (venerdì 15 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Spider-Man), in cui Tom Holland veste ancora una volta la tuta rossa e blu in una superproduzione dagli incassi record con quasi 25 milioni in Italia, diventando il miglior incasso della stagione, e oltre 1 miliardo e 800 milioni nel mondo. Nel cast accanto a Holland troviamo Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Alfred Molina, Jamie Foxx e Willem Defoe.